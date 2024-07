Kane schießt sich zum alleinigen Rekordtorschützen

Der 30-jährige Bayern-München-Star traf am Mittwoch in Dortmund per Foulelfmeter in der 18. Minute zum 1:1 und überflügelte mit seinem sechsten Treffer den Franzosen Antoine Griezmann, der fünf Tore in K.o.-Spielen erzielt hat. Kane hatte den Strafstoß selbst herausgeholt.