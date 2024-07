Wie wichtig sind Ihnen Freundschaften?

Welche Rolle spielen Freundinnen und Freunde in Ihrem Leben? Wie unterscheiden sich Ihre Beziehungen mit ihnen zu denen zu Ihrer Familie? Wie pflegen Sie Ihre Freundschaften? Haben Sie auch reine Online-Freundschaften oder treffen Sie sich regelmäßig im Freundeskreis? Wie gehen Sie mit Konflikten in Freundschaften um? Und was fällt Ihnen sonst noch zu diesem Thema ein? Lassen Sie es uns gern unten in den Kommentaren wissen!