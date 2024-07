Drogen: Hausdurchsuchungen und aufgebrachter Vater

Vater eines der Insassen wurde rabiat

In weiterer Folge spielten sich turbulente Szenen ab. „Im Zuge der Amtshandlung kam der Vater des 29-jährigen Insassen hinzu. Der 55-Jährige mischte sich in die Amtshandlung ein und versuchte einen Polizeibeamten mit Körperkraft an der Durchführung einer Hausdurchsuchung bei dessen zweitem Sohn (26), dem das Fahrzeug gehört, zu hindern“, hieß es weiter.