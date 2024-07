Forscher fanden in England unbekannten Dinosaurier

Ökosysteme mit der größten Diversität

Der Doktorand untersuchte das Fossil an der Universität Portsmouth. Ihm zufolge zeigt der Fund, dass die Isle of Wight und umliegende Gegenden einst zu den Ökosystemen mit der größten Diversität des Planeten gehörten. Von der Entdeckung, die in dem Fachblatt „Journal of Systematic Palaeontology“ veröffentlicht wurde, erhoffen sich Wissenschaftler Informationen darüber, wie sich Lebensräume nach einem Massenaussterben zum Ende des Jura-Zeitalters wieder erholten.