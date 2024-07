So (überragend) können Blinde Schach spielen!

Steckfiguren mit einem Nagel

Es gibt Steckfiguren, die schwarzen haben einen kleinen Nagel im Kopf. So können Blinde das Spiel ertasten, ohne Figuren umzuwerfen. Der sehende Spieler sagt seine eigenen Züge an, muss bei seinem Brett zudem jene des Gegners ausführen. „Er hat eine Art Doppelbelastung, weshalb es nicht leicht ist, die volle Spielstärke abzurufen“, so Referee Gerald Hametner. Er erklärt: „Die einzige Regel, die für Blinde außer Kraft tritt ist ’berührt – geführt“. Sie besagt, dass mit einer berührten Figur auch gezogen werden muss.