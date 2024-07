Petitions-Wahnsinn! 400.000 für Wiederholungsspiel

Bis Dienstagfrüh, also jenem Tag, an dem Deutschland in einem möglichen EM-Halbfinale angetreten wäre, hat die Online-Petition auf change.org über 410.000 Unterschriften lukriert. Eine unglaubliche Zahl an Unterstützer, die zeigt, wie tief der Stachel nach dem nicht gegebenen Hand-Elfmeter gegen Marc Cucurella bei den DFB-Fans noch sitzt. Am Ende schied Deutschland mit 1:2 nach Verlängerung aus.