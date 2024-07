„Burgenländischer Weg“ Richtung Nationalratswahl

Die SPÖ lud unter dem Motto „Wir bringen den erfolgreichen burgenländischen Weg ins Parlament!“ ihre Kandidaten für die Nationalratswahl im Herbst in Eisenstadt und in Oberwart zum Gedankenaustausch. Listenerster im Regionalwahlkreis Nord ist der Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner, gefolgt von Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein und Vanessa Sommer. Im Süden steht Jürgen Schabhüttl an erster Stelle, dahinter sind Olivia Kaiser und Christoph Frühstück gereiht.