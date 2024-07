Pinzgauer Jungdarsteller dreht für Kinder-Kinofilm

Noch bis Anfang August dreht Reinwald derzeit in Bad Gastein. Im Grand Hotel de l’Europe sind die Dreharbeiten zum Kinofilm „Das geheime Stockwerk“ in vollem Gange. In dem Kinderensemble gehört Reinwald ausnahmsweise schon zu den alten Hasen. „Ich finde es super, dass dieses Mal auch mehrere Kinder und nette Betreuer mit am Set sind. Wir werden dort ziemlich verwöhnt“.