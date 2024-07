Ein Double-Gewinner aus Slowenien für die Abwehr

Der 187-cm-Hüne aus Ehenbichl bei Reutte (Tirol) ist ein Linksfuß, gut im Spielaufbau und relativ schnell. Vor allem ist er Österreicher, was für Hartberg bezüglich Österreicher-Topf Priorität hat. „Und er ist einen spannenden Weg gegangen“, so Schopp, „hat sich in einer anderen Liga etabliert.“