Aaron Gruen: Aus den USA in die ÖLV-Spitze

In Boston schon 2:21

Als er aber 2021 nach Providence zurückkam, trainierte er für seinen ersten Marathon. Beim Providence Marathon wurde er mit einer Zeit von 2:34 Dritter. „Einen Monat später wurde ich Vierter beim San-Francisco-Marathon. Damals trainierte ich noch alleine. In meinem letzten Jahr bei Brown entwickelte ich eine Beziehung mit einem Trainer, Bob Rothenberg. Er war der ehemalige Coach an der Brown-Uni. Im April 2022 war ich selbst überrascht, dass ich den Boston Marathon in 2:21 gelaufen bin. Zu diesem Zeitpunkt habe ich auch mein Studium (Musik und Chemie) abgeschlossen und habe mich an Medizinhochschulen in den USA beworben. Mein Trainer, Bob, stellte mich Kurt Benninger vor, dem Trainer des „Rhode Island Track Club”, ein quasi-Elite-Verein. Seit April 2023 bin ich beim Rhode Island Track Club mit Kurt als Trainer. Ich werde weiterhin in Providence trainieren, da ich dort meine Wohnung, meinen Trainingspartner – und meinen Kater habe. Allerdings freue ich mich auch, ab und zu mit dem ÖBV Pro Team in Wien zu trainieren.“ Regelmäßig besucht er auch seine Eltern, die noch in München wohnen.