Preis-Schock auf der Autofahrt in den Urlaub

Spitzenreiter Dänemark

Im zweitbeliebtesten Urlaubsland Kroatien kosten 50 Liter Diesel hingegen im Schnitt um drei Euro weniger als in Österreich, 50 Liter Eurosuper um vier Euro. „Spitzenreiter innerhalb der EU ist Dänemark mit Kosten von fast 101 Euro für 50 Liter Eurosuper. In Österreich bewegt sich der Preis bei 80 Euro. In Bulgarien ist der Sprit mit knapp 67 Euro am günstigsten“, fasst der VCÖ zusammen. 50 Liter Diesel kosten wiederum in Belgien mit 87,20 € im EU-Vergleich am meisten, in Österreich knapp mehr als 79 € und in Malta mit etwas mehr als 60 € am wenigsten.