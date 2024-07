Spielort für die nächste EURO wackelt!

Bei der EM 2028 sollen Spiele in allen Teilen des Vereinigten Königreichs sowie in der irischen Hauptstadt Dublin stattfinden. Sechs der zehn Stadien werden bei dem Turnier in England sein, darunter in London das Wembley-Stadion als Finalort und das Tottenham Hotspur Stadium. Dazu kommen die Heimstätten von Manchester City, Newcastle United sowie Aston Villa in Birmingham und das bisher nicht fertiggestellte neue Stadion des FC Everton in Liverpool. Außerdem wird in Cardiff, Glasgow und Dublin gespielt – Belfast als einziger nordirischer Spielort ist nun jedoch fraglich.