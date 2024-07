Frühe Vielfalt an Pilzen in den Tiroler Wäldern

Beim Jenbacher Museum fand am Sonntag die erste Pilzberatung des Tiroler Vereins für Pilzkunde in dieser Saison statt. Zu begutachten gibt es viel, wie Obmann Martin Kirchmair bestätigt. Der Mikrobiologe erforscht an der Uni Innsbruck das Reich der Fungi. Er beobachtet, dass mittlerweile viele Sorten im Schnitt einen Monat früher als noch vor Jahren zu finden sind: „Schon Anfang März habe ich Morcheln gesammelt. Früher waren die vor Mai kaum zu sehen.“