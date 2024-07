Rauferei in Disco: Polizeieinsatz auch im Spital

Worte haben in der Nacht auf Sonntag gefehlt, als in einer Klagenfurter Disco ein Konflikt ausgetragen wurde. Am Ende mussten zwei Männer ins Klinikum, wo die Polizei wegen eines weiteren geplanten Übergriffes für Sicherheit sorgen musste. Aggressiv war auch ein Besucher eines Zeltfestes in Wernberg.