Warum Marke von XXXLutz Rakete Möbel-Europas ist

Bereits 107 Geschäfte

Mit der Eröffnung in Linz nahm Mömax das 21. Möbelhaus in Österreich ans Netz. Insgesamt betreibt die Marke nun 107 Geschäfte, weil man auch in Deutschland, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Rumänien, Polen, Bulgarien und der Schweiz vertreten ist. Unternehmenssprecher Thomas Saliger schwärmt über eine „unglaubliche Expansion“ in den vergangenen Jahren: „Mömax ist mit Sicherheit das am schnellst wachsende Möbelhandelskonzept in Europa.“