Nachfolge von ÖVP-Landesrat bereits entschieden

Kein Wechsel von Wien nach Oberösterreich

Dem Vernehmen nach bleibt auch Abgeordneter Michael Hammer in Wien. Er wurde im Personalkarussell ebenfalls genannt, kommt aber für ein Regierungsamt nicht infrage. Stelzer setzt auf Kontinuität und will nichts riskieren. Er will einen Vertrauensmann in die Regierung holen, der das vorgegebene Tempo von Hattmannsdorfer (etwa in Asylfragen oder bei Reformen in der Pflege) halten kann.