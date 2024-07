Praterstraße: „Bald wird es hier Tote geben“

Zwei Zebrastreifen sollen für mehr Sicherheit sorgen

Die drohende Gefahr ist bis zur Stadt durchgedrungen. Die zuständige MA 46 sagt dazu: „Im Rahmen des Gesamtprojekts Praterstraße wurden wie üblich alle relevanten Planungsakteure einbezogen, um die geplanten Maßnahmen abzustimmen. In den nächsten zwei Wochen wird an der Kreuzung Praterstraße / Aspernbrückengasse, vor der Praterstraße ONr. 42 (Lift U1-Station) und an der Kreuzung Praterstraße / Rotensterngasse – stadteinwärtige Seite jeweils ein Zebrastreifen über den Radweg markiert, damit die Verkehrssituation weiter verbessert wird.“