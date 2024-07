Österreicher zuerst abgezockt und dann eingelocht

Ein 46-jähriger Österreicher – es soll sich um einen Touristen handeln – dürfte sich am Montag in einer an der viel befahrenen Sukhumvit Road gelegenen Bar nicht nur selbst den einen oder anderen Drink genehmigt haben. Laut seinen Aussagen lud er auch eine Dame immer wieder ein. Immerhin hatte diese ihm versprochen, danach mit ihm ins Hotelzimmer zu gehen.