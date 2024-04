Affen-Gangs terrorisieren Urlaubsort in Thailand

Die thailändische Stadt Lopburi ist nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei Affen. Letztere werden aber zunehmend zum Problem, denn die Primaten ziehen in Gangs durch die Straßen, richten Schäden an und bestehlen auch gerne Einheimische wie Urlauber. Eine eigene Polizeieinheit geht nun gegen die felltragenden Störenfriede vor – ganz missen will man die Makaken jedoch nicht.