Wenn das Handy eine Eigendynamik entwickelt

1239 Gründe für einen Prozess

Nun trug es sich im Herbst 2023 zu, dass der „Vaterfigur“ beim Chatten im Internet zwei Bilder mit kinderpornografischem Inhalt zugesandt wurden und er diese weiterschickte. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und also das Handy des Mannes unter die Lupe. Gefunden wurden weitere 1145 Fotos und 92 Videodateien – 1239 Gründe also, ihm am Landesgericht Eisenstadt den Prozess zu machen.