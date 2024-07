Vier Tage und Nächte lang Pop auf dem Karlsplatz

„Ziemlich unglaubliches“ Wien

Damit auch jene Musikschaffenden, die noch an ihren Acts feilen wollen oder den Kuratoren und Organisatoren einfach noch nicht aufgefallen sind, etwas vom Fest haben, gibt es am Freitag auch wieder zwei Workshops, diesmal zu Produktion und einem Songwriting-Projekt, sowie zwei Diskussionsrunden, einmal zu Vergangenheit und Zukunft von Punk und einmal zum Einfluss der Medien-Digitalisierung auf Musik. Das Publikum wiederum braucht nicht zu fürchten, dass den Popfest-Machern die Ideen ausgehen. Musikjournalist Rotifer meinte, es gebe in Österreich „jedes Jahr neue spannende Musik, und das wird auch die nächsten 15 Jahre so sein“. Kurator Binder pflichtete bei: „Jede Woch‘n a neue Band – Wien ist in ziemlich unglaublich in der Hinsicht.“