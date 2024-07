Wieso Graz auf die Hitze kaum vorbereitet ist

„Für mich wäre das ein Grund, wegzuziehen.“ Daniel Rüdisser kennt sich mit seiner Materie aus – und spart auch nicht mit harten Urteilen. Der Experte für Hitze in der Stadt, der mit seiner Firma HTflux Engineering Messungen unter anderem für die Stadt Graz durchführt, zeigt eine Luftaufnahme der Maria-Pachleitner-Siedlung im neuen Stadtteil Reininghaus. Die Messung wurde während einer Hitzewelle in der Früh durchgeführt. „Direkt vor dem Wohnhaus hat es 24,3 Grad“, sagt Rüdisser. „Wenn Sie in der Nacht lüften, kommen Sie natürlich nie unter diese Temperatur. Da hilft nur eine Klimaanlage.“ Als Vergleichspunkt deutet Rüdisser auf ein weiteres Gebäude, das an einen Park grenzt. „Dort hat es in der Früh 17 Grad.“