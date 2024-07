Jedermann-Regisseur: „Der Tod verbindet uns alle“

Intensive Auseinandersetzung mit der Sprache

„Seine Texte sind so reich an Bedeutungen, Symbolen und Intentionen“, meint Carsen über Hugo von Hofmannsthal. Die Geldbesessenheit der Gesellschaft sei schon Anfang des 20. Jahrhunderts ein intensives Thema gewesen. „Man fragt sich, woher der Reichtum kommt“, so Carsen, der den Jedermann als Neureichen einstuft. An Hofmannsthals Reimen habe er für die Neuinszenierung nichts verändert und auch „wahrscheinlich weniger gekürzt als Max Reinhardt“.