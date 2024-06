Der Countdown läuft: Hochmair als neuer Jedermann

Am 20.Juli feiert die Neuinszenierung des Jedermanns am Salzburger Domplatz Premiere. Die Vorstellungen sind bereits lange ausverkauft. Der Grund dafür: Der nicht ganz neue Jedermann. Philipp Hochmair schlüpft erneut in die Rolle des egoistischen reichen Mannes, der vor Gottes Gericht treten soll.