Demonstrant gebissen: Jetzt spricht AfD-Politiker

Video stellt Schilderung infrage

Die „Bild“-Zeitung veröffentlichte mittlerweile ein Video des Vorfalls. Darin ist zu sehen, wie Hrdy auf eine Polizeiabsperrung zugeht. Mehrere Demonstranten stellen sich ihm in den Weg, es kommt zu einem Tumult und der AfD-Delegierte geht zu Boden. Das Video deckt sich in Teilen nicht mit Hrdys Darstellung – so ist dort lediglich zu sehen, dass ein Demonstrant mit dem Bein auf ihm liegt, dem Hrdy in die Wade beißt. Der geschilderte Tritt in die Wade ist nicht zu erkennen, allerdings ist die Sicht zwischenzeitlich auch verdeckt.