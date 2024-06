Bringt uns dieser Schiri schon wieder Unglück?

Deftige Pleiten für österreichische Teams

Er pfiff das 0:4 von Rapid im Februar 2019 in der Europa League bei Inter Mailand, die 0:5-Heimniederlage des LASK im März 2020 in der Europa League gegen Manchester United, das Heim-2:3 des SKN St. Pölten im August 2014 in der Europa-League-Quali gegen PSV Eindhoven und das 1:2 von Red Bull Salzburg im November 2021 in der Champions League beim VfL Wolfsburg.