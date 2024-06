Morddrohungen gegen ehemaligen Chef

Der Gastronom erstattet Anzeige, ein Verfahren wird eingeleitet. Der beschuldigte Kroaten reist währenddessen über die Schweiz und Deutschland nach Tirol und nimmt in Kufstein eine neue Arbeitsstelle als Koch an. Doch auch dort geht die Sache nur eine Weile gut. Als im April die Kündigung ins Haus flattert, er aus der Mitarbeiterunterkunft fliegt und der Chef ihn mit Lohnabzügen konfrontiert, macht der Angeklagte genau das, was er offensichtlich am besten kann – Drohen.