Seit 30 Jahren ein Garant für die Sicherheit

Bahnhofplatz Klagenfurt am 29. April 1994: Das Arbeiterkammergebäude steht in Flammen, davor zahlreiche Einsatzkräfte, die Notfälle abarbeiten müssen. Was nach einem Horror-Szenario klingt, war die Geburtsstunde der Sicherheitstage des Kärntner Zivilschutzverbandes. Auch heute sind die Sicherheitstage bei Jung und Alt beliebt.

Enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung

Der Kärntner Zivilschutzverband ist nicht nur für die Abhaltung der Sicherheitstage verantwortlich. „Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die Bevölkerung über Katastrophenschutz und die alltägliche Sicherheit informieren. Das fängt bei den Kindern an und hört bei den Senioren auf“, erklärt Zivilschutzpräsident Rudolf Schober, der seit mittlerweile 12 Jahren der Organisation vorsteht.