Mann (64) aus OÖ drohte Fußballfans zu erschießen

Am Donnerstag, um kurz nach Mitternacht rief ein zunächst Unbekannter bei der Polizeiinspektion in Traun an und beschwerte sich über den Lärm an der Trauner Kreuzung nach dem Sieg der türkischen Fußballnationalmannschaft im Europameisterschaftsspiel gegen die Tschechische Republik. Außerdem gab er den Polizisten zu verstehen, dass diese nicht in der Lage seien, das Problem zu lösen und er deswegen mit einer Pumpgun die Lärmenden erschießen werde.