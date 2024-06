Formel 1: Warten auf Sainz, zwei Piloten droht Aus

Warten auf Sainz

Der Spanier, der seinen Platz bei Ferrari am Ende des Jahres dem siebenfachen Champion Lewis Hamilton überlässt, wird wohl der Auslöser einer Kettenreaktion sein, sobald er sich für seinen neuen Arbeitgeber entscheidet. Aktuell sind auf dem Papier sieben der 20 Plätze noch offen. Sainz hat laut Medienberichten mehr oder weniger fertige Angebote von Alpine, Sauber/Audi, Williams und Haas auf dem Tisch liegen und kann auswählen. Seine Entscheidung will er demnach nach dem Rennen am nächsten Wochenende in Silverstone verkünden.