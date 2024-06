Van.wir.reisen: Glücklich auf sieben Quadratmetern

Ihr Tipp für jene, die auch davon träumen einfach loszufahren: „Tut es einfach. Unser Spruch ist „Today is life, tomorrow never comes. Viele trauen sich nicht einfach loszufahren und alles hinter sich zu lassen. Oder sie sagen, das geht nicht, weil man viel Geld braucht. Nein. Das stimmt so nicht. Wenn man es tun möchte, dann hat man den Mut den Job zu kündigen und man findet Wege und Lösungen, wie es machbar ist. Unser Rat: Tut es, so lange ihr jung seid und lasst es nicht einen lebenslangen Traum bleiben!“