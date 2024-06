Emma Roberts: „Auch Clooney ist ein Nepo-Baby!“

Auch Clooney ein „Nepo-Baby“

Als Beispiel für ihre These verweist die 33-Jährige dann ausgerechnet auf ihren Kollegen Clooney: „Ich witzele immer, ,Warum hat noch nie jemand George vorgeworfen, ein Nepo Baby zu sein?‘ Seine Tante Rosemary war eine Ikone. Sie war neben Bing Crosby in ,White Christmas‘ und sie hat sogar mit ihrem Neffen in einer Folge von ,ER – Emergency Room‘ mitgespielt.“