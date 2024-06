Swarovski glänzte alleine, Schlieri im Paarlauf

Johanna heißt die Frau an seiner Seite

... die Blicke waren auch auf ÖSV-Adler Gregor Schlierenzauer gerichtet. Der wird doch nicht ... doch, der defilierte tatsächlich mit einer neuen Frau an seiner Seite über den roten Teppich. Bisserl verschämt, aber entzückend und frisch verliebt, wirkte das fesche Paar. „Sie heißt Johanna“, so viel konnten wir herausfinden. Mehr aber auch nicht – privat ist halt privat bei dem Skispringer. Sehr süß wirkten die beiden jedenfalls zusammen.