Goalie Karius hat TV-Lady Leotta geheiratet

Fußball-Torwart Loris Karius und die italienische TV-Moderatorin Diletta Leotta haben geheiratet. Auf der Trauminsel Vulcano vor der Nordküste Siziliens gaben sich die beiden am Samstagabend das Jawort, wie italienische Medien berichteten. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 32-jährige Leotta Fotos von der Hochzeit: Sie trägt ein langes weißes Kleid aus Spitze mit einem Schleier mit der Aufschrift „All I ever wanted“ (zu Deutsch: „Alles, was ich jemals wollte“).