19-Jähriger ertrank, Eltern sahen das ganze Drama

Drama am Goldwörther Badesee (Oberösterreich). Ein 19-Jähriger aus Linz wollte zu einer Plattform am See schwimmen. Auf halber Strecke bekam er aber Probleme, ging plötzlich unter. Seine Eltern und Freunde, die am Ufer waren, versuchten alles, um den jungen Mann zu retten – vergeblich.