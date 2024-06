Reitshammer & Gigler im Brust-Sprint ohne Medaille

Reitshammer blieb am Samstag im Finale als Vierter mit einer Zeit von 27,07 Sekunden fünf Hundertstelsekunden hinter dem drittplatzierten Israeli Kristian Pitshugin, Gigler reihte sich 0,18 Sekunden hinter seinem Landsmann auf Platz fünf ein. Gold ging an den Türken Huseyin Emre Sakci in 26,92 Sekunden, Silber an den Deutschen Noel de Geus.