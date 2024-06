Australier muss Tochter (2) vor Känguru retten

Mutter: „Zum Glück hatte sie dicke Kleidung an“

Das Mädchen erlitt nur leichte Verletzungen – Blutergüsse und Kratzer. „Zum Glück hatte sie dicke Kleidung an, und ihr Vater war in der Nähe“, zeigte sich die Mutter des Kindes gegenüber australischen Medien extrem erleichtert. Die Familie will dem Vernehmen nach nun einen Zaun aufstellen, damit weitere Angriffe verhindert werden.