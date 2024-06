Heiko Gigler und Fabienne Pavlik im EM-Semifinale

Heiko Gigler und Fabienne Pavlik haben am Samstag bei der Schwimm-EM in Belgrad den Einzug ins Semifinale geschafft. Pavlik belegte im Vorlauf über 200 m Delfin Rang 14, Gigler über 50 m Kraul Platz 7. Der Routinier hat damit am Abend eine Doppelbelastung. Der Kärntner schwimmt direkt vor dem Semifinale gemeinsam mit Bernhard Reitshammer im Finale über 50 m Brust (18.42 Uhr).