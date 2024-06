„Man kauft ihm einfach alles ab, was er dir sagt!“

Eine sehr geile Saison, in der Rückrunde ist uns aber ein bisschen die Luft ausgegangen, hatten wir zu viele Leistungsschwankungen, da waren wir zehn bis 20 Minuten gar nicht auf dem Platz. Trotzdem war’s ein super Lernprozess, die meisten Spieler kickten erstmals im Männerfußball“, blickt Kapitän Philipp Hosiner auf seine erste Spielzeit mit seinen Young Violets in der Ostliga zurück. Die Violett auf Platz acht beendete, am Montag starten die Jungveilchen ebenso wie die „Erste“ mit den Leistungstests in die Vorbereitung, im Trainerkurs ist der 35-Jährige auf Schiene, im November steht die Abschlussprüfung für die B-Lizenz an. Stephan Helm, der nun mit Christian Wegleitner Austrias Trainer-Doppelspitze bildet, coachte vorher vier Monate lang die Violets. „Er ist ein super Typ und menschlich sehr schwer in Ordnung. Sein fußballerisches Know-how hat mich wirklich beeindruckt, Stephan ist noch nicht ewig im Fußballgeschäft, hat aber schon sehr viel Erfahrung. Er kann seine Idee vom Fußball sehr gut vermitteln, da ist auch bei den jungen Spielern extrem viel weitergegangen“, meint Hosiner.