Belgien gegen Rumänien – ab 21 Uhr LIVE

Belgien hat bei der Fußball-EM in Deutschland ein klares Ziel vor Augen. Der Fehlstart mit dem 0:1 am Montag gegen die Slowakei soll in der zweiten Gruppe-E-Partie in Köln gegen Rumänien unbedingt ausgemerzt werden. Die Rumänen lachen allerdings nach dem 3:0 gegen die Ukraine von der Tabellenspitze und sind mit extrem viel Selbstvertrauen ausgestattet. Sie könnten sich bereits mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale belohnen.