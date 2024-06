Nach nur zehn Stunden Schlaf in acht Tagen im Ziel

„Hintern in Mitleidenschaft gezogen“

Bereits zuvor hatte Teamarzt Jürgen Minar durchgefunkt: „Sein Gesundheitszustand ins generell blendend, er hat keine Probleme mit Händen oder Nacken. Nur der Hintern ist natürlich in Mitleidenschaft gezogen – aber nichts, das nicht in ein paar Wochen wieder verheilt ist. Die Beine waren sehr gut, zum Schluss hin hatte er etwas Muskelschmerzen in den Oberschenkeln. Aber er ist ohne Krämpfe und Gelenkproblemen davon gekommen!“ In Anbetracht der Strapazen, die der 30-Jährige in den letzten Tagen durchmachte, kam Kaufmann und sein Körper somit relativ glimpflich davon.