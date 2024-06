„Haben ihn gerüttelt, aber er hat nicht reagiert!“

Babygeschrei als Hilfe

„Wir haben ihn gerüttelt und gerüttelt, aber er hat einfach nicht reagiert“, berichtet mit Thomas Hölzl der Teamchef von Kaufmann beim Race Across America. Mit einem „Zaubermittel“ klappt es aber dennoch: „Wir haben ihm das Babygeschrei von seinem Sohn Paul vorgespielt, da war er sofort wach“, so Hölzl, dessen Schützling gestern die letzten 1000 Kilometer von den 4923 in Angriff nahm.