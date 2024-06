Gesichtscreme sorgte für positiven Sprengstofftest

Die 28-jährige Marina Fischer erzählte auf der Videoplattform TikTok von dem Vorfall, der sie am Flughafen in Zürich ganz schön ins Schwitzen brachte. Sie wollte nach Miami fliegen und befand sich bereits am Gate. Sie wurde für die Sprengstoffkontrolle ausgewählt. Zu ihrem Erstaunen schlug der Test dreimal in Folge an – die junge Schweizerin war ratlos.