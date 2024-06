Den wachsamen Augen am Flughafen entgeht nichts

Erst Ausbildung, dann Prüfung

„Vier Wochen wird in Theorie und Praxis geschult. Die Theorie umfasst beispielsweise rechtliche Dinge, die Flüssigkeits-Themen und weitere Prozesse. In der fünften Woche erfolgt an der Kontrollstelle unter Beobachtung von zertifiziertem Personal ,training on the job’.“ Abschließend erfolgt durch die Landespolizeidirektion eine mündliche Prüfung. „Auch wir von der Sicherheitsabteilung machen dann noch eine schriftliche Prüfung.“