Satellitenflug ist Leondinger Schülern geglückt

„Es hat wirklich fast alles genau so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben!“, ist Professor Matthias Kurz stolz auf sein Team. Manuel Nöbauer, Frederick Wögerbauer, Jakob Schaumberger, Laurin Lintner und zwei weitere Professoren der HTL Leonding waren im Rahmen einer Diplomarbeit an der Entwicklung eines Satelliten beteiligt gewesen, der an einem Wetterballon bis in die Stratosphäre aufsteigen, landen, und während des ganzen Flugs Daten übermitteln sollte.