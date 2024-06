Lehrerin zeigte Sexfilm im Aufklärungsunterricht

Lehrerin brachte Kondom mit Geschmack in Unterricht mit

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Weihnachten, die Lehrerin war schon Monate davor auffällig gewesen. So brachte sie den Kindern etwa ein Kondom mit und meinte, es gebe „Kondome in verschiedenen Geschmacksrichtungen, damit es besser schmeckt, wenn man den Penis in den Mund nehmen will“. Vielen Kindern ekelte vor dem glitschigen Material, sie schämten sich.