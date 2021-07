Sexualunterricht in Volksschule verstörte Kinder

In einer Wiener Volksschule hat der Sexualkundeunterricht Kinder schwer verstört. An einer Frauenpuppe erklärte die Lehrerin den gerade einmal Sechs- bis Zehnjährigen sehr explizit, was da so gemacht werden kann. Ein Bub war so fertig, dass die Eltern ihn aus der Schule genommen haben. Die Stadt geht der Sache jetzt nach.