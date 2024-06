Großes Herz! Trainer spendet Einnahmen an Caritas

Mit seinem neuen Projekt „Vienna Calling“, das an Österreichs legendären Musiker Falco erinnern soll, will Van-Nam Pham neue Maßstabe setzen. Mit der Marke „Changes“ ging Pham jetzt nämlich im Online-Bereich an den Start. Das Einzigartige dabei ist, dass alle Einnahmen der Taschen, die verkauft werden, an die Caritas gespendet werden. Die Aktion ist bis 31. Dezember 2025 geplant.