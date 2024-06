Warum darf Mama Kinder nur für zwei Stunden sehen?

Paul feiert heute seinen zweiten Geburtstag. Nicht mit Mama und Papa in Klagenfurt, sondern im SOS Kinderdorf in Osttirol, wo der Kleine mit seiner Schwester Amelie, die bald drei Jahre alt wird, seit einigen Monaten lebt. Die Kinder – beide Namen sind zu ihrem Schutz geändert – wurden den leiblichen Eltern abgenommen, da diese vom Jugendamt derzeit als „nicht erziehungsfähig“ eingestuft worden sind. Trotzdem sollten Kinder nicht den Bezug zu ihrer Familie verlieren. Wie schwierig die Behörden das in Österreich manchmal machen, zeigt der Spießrutenlauf der Kärntner.