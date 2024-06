Todesdrohung gegen Sozialarbeiterinnen

In Handschellen wurde am Mittwoch der Beschuldigte in den Saal 123 am Landesgericht Feldkirch geführt. Einen „gefährlichen Eindruck“ erweckte der 55-Jährige, der seit der Tat am 29. April in Untersuchungshaft sitzt, allerdings nicht. Der Mann ist schwer depressiv, muss täglich Psychopharmaka einnehmen und ist aufgrund seiner Krankheit seit sechs Jahren arbeitsunfähig. Vor Gericht verantworten muss sich der Unbescholtene wegen gefährlicher Drohung.